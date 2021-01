Direktor SZO za Evropu: Sada je ključan momenat u borbi protiv korone

KOPENHAGEN - Direktor Svetske zdravstvene organizacije za evropsku regiju Hans Kluge je rekao danas da je aktuelni trenutak ključan u borbi protiv virusa korona, koja ne počinje ulaskom u bolnicu, već mnogo ranije.

"Evropska regija je dosad registrovala više od 26 miliona slučajeva korone, sa više od 580.000 smrtnih slučajeva u 2020. godini. U 27 zemalja Evrope, smrtnost je u 2020. godini veća za 313.000 - tri puta više nego u 2018. godini, a pet puta veća nego u 2019. Ušli smo u 2021. godinu tako što je 230 miliona ljudi u evropskoj regiji zaključano, a sve više će ih biti zaključano narednih nedjelja. Zaraznost u regiji nam je donijela veoma visok broj infekcija", rekao je Kluge na konferenciji koja je prenošena onlajn.

Kluge je dodao da od 6. januara, među svim zemljama i teritorijama u Evropi, skoro polovina ima sedmodnevnu incidenciju (broj novozaraženih) od preko 150 novih slučajeva na 100.000 stanovnika, dok četvrtina bilježi porast novooboljelih za više od 10 odsto tokom posljednje dve nedelje.

"Što se tiče novogodišnjih praznika, okupljanja porodica, prijatelja i bilo kakve relaksacije socijalnog distanciranja i nenošenja maski, tek ćemo vidjeti šta to donosi. Takođe, bilo je manje testiranih, pa trenutno nemamo kompletnu epidemiološku sliku", dodao je Kluge.

Direktor u SZO kaže da kolektivni imunitet jeste cilj, ali da se ne može očekivati da će se to odmah dogoditi.

"Prvo da uradimo vakcinaciju stanovništva i da izbegnemo kolaps zdravstvenih sistema. Gledaćemo da razmak između prve i druge doze vakcine bude fleksibilniji nego što su to propisale farmaceutske kuće, a to je odluka bazirana na osnovu podataka koje imamo. To nam je jedini izlaz iz pandemije - društvena solidarnost, jednakost, saradnja", poručio je Kluge.

On je ponovio da SZO neće ostaviti nikoga na cjedilu, da će države od A do Š dobiti vakcine, i da će se pojačati oprez da se ne pojavi neka nova mutacija kovida.

"Prema sadašnjim informacijama, novi sojevi virusa (južnoafrički i engleski) nisu opasniji nego prethodni, ali jesu zarazniji. Sa povećanom transmisijom povećava se i stepen uzbune, jer će sa porastom broja oboljelih povećati i pritisak na zdravstvene ustanove. U 2021. godini nam se nude nove prilike, kao što su vakcine, ali tu je i postojeći izazov - korona. Kovid se promijenio tokom vremena. Kako se ljudi budu vakcinisali, tako će stanje biti bolje. Ali, mjere ostaju - socijalno distanciranje, pranje ruku, nošenje maski", dodao je Kluge.