Direktorka Agencije za lijekove se srušila tokom konferencije za medije

Šefica danske Agencije za lijekove pala je u nesvijest tokom konferencije za novinare.

Trenutak u kojem se onesvijestila zabilježen je na snimku konferencije za novinare koju su prenosile mnoge televizije.

U pomoć joj je odmah priskočio direktor danske zdravstvene uprave, koji je govorio s njom na konferenciji za medije, a odmah su dotrčali i novinari, prenosi B92.

Zajedno su je postavili u bočni položaj.

Meanwhile in Denmark... The head of Denmark's medicines agency, Tanja Erichsen, fainted during a press conference on the decision to stop using the Oxford-#AstraZeneca Covid vaccine. pic.twitter.com/Xti0p7Y5IS