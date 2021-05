Direktorka škole snimljena kako daskom tuče djevojčicu

Školski odbor na Floridi pokrenuo je istragu povodom incidenta koji se dogodio u školi nakon što je majka tajno snimila direktorku kako tuče njenu kćerku.

Direktorka škole Melisa Karter u svojoj kancelariji drvenom daskom udarala je 6-godišnju djevojčicu. Na videu koji je snimila majka djevojčice, vidi se kako Karterova savija djevojčicu i udara je nekoliko puta.

Majka učenice je rekla da je 13. aprila primila poziv iz osnovne škole i da joj je javljeno da je njena kćerka oštetila monitor na kompjuteru. Njoj je rečeno da dođe u školu i ponese 50 dolara kako bi platila štetu. Kada je stigla u školu, zatekla je nešto što je zaprepastilo i počela je tajno telefonom da snima događaj.

Nakon prvog udarca dijete počinje da plače i pokušava da se odmakne od direktorke i još jednog zaposlenog koji se nalazio u kancelariji, međutim službenik je počeo da viče na nju i rekao joj je da se se odmah vrati u prethodni položaj, a zatim je još dva puta udara veslom.

Majka čiji identitet iz predostrožnosti nije otkriven, rekla je da je bila užasnuta prizorom koji je zatekla. Nju su na društvenim mrežama mnogi osudili jer umjesto da pomogne svom djetetu i spriječi da ono bude maltretirano, ona je počela da snima.

"Direktorka je pod istragom i sigurno će biti kažnjena za učinjeno. Škola ne dopušta nikakav oblik kažnjavanja i ovo što se dogodilo nedopustivo je. Djevojčica je bila prestravljena i osjećala se ranjivo", rekao je advokat.

Iz policijske uprave u Klevistonu izjavili su da su primili zahtjev osoblja Regionalnog medicinskog centra Henrin sljedećeg dana, 14. aprila, nakon što se jedno dijete, koje je došlo u pratnji majke, požalilo na bolove po tijelu.

Sekretarka školskog nadzornog odbora rekla je za "CNN", da su primili prijavu i da se cijeli slučaj još uvijek istražuje, ali da u ovom trenutku ne mogu da daju nikakve izjave medijima.

Školski pravilnik dozvoljava sankcionisanje učenika ukoliko prekrše disciplinski kodeks, ali on strogo osuđuje bilo kakav vid fizičkog kažnjavanja.

U cijeli slučaj uključeno je i odjeljenje Ministarstva prosvjete u Floridi, a portparolka Odjeljenja kaže za "CNN" da je postoji sistem kažnjavanja nastavnika u toj državi ukoliko prekorače svoja zaduženja, prenosi "B92".

A 6yo child in FL. was beaten by her school principal, in front of her mother, for damage she allegedly caused to a computer. this video is graphic. It’s infuriating, outrageous & shocking & the principal is now under criminal investigation. https://t.co/M3cIZeTMKa pic.twitter.com/HPAcbYXlXe