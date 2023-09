Direktoru turske mjenjačnice kriptovaluta 11.196 godina robije

Faruk Fatih Ozer, osnivač i direktor propale turske mjenjačnice kriptovaluta "Todeks", njegova sestra Serap i brat Guven osuđeni su na 11.196 godina, 10 mjeseci i 15 dana zatvorske kazne. Osim toga, naređeno im je da plate pet miliona dolara.

"Todeks" je bila jedna od najvećih turskih mjenjačnica za kriptovalute prije nego što je iznenada otišla oflajn u aprilu 2021. godine, a Ozer nestao. Više od 400.000 ljudi ostalo je bez pristupa depozitima od dvije milijarde dolara.

Ozer je pobjegao u Albaniju, gdje je u avgustu 2022. godine uhapšen po Interpolovoj potjernici.

U aprilu 2023. godine izručen je Turskoj, a po dolasku optužen je po sedam tačaka, uključujući uspostavljanje i upravljanje kriminalnom organizacijom, prevarama i pranjem novca, prenosi RTS.

JUST IN: Faruk Fatih Özer, CEO of crypto exchange Thodex, sentenced to over 11K years for stealing 2B from customers. For comparison, the last ice age ended about 11,000 years ago. pic.twitter.com/Bj8Wd8rVq0