Dirljiv govor mlade aktivistkinje: “Očuh me silovao kad sam imala 12” (VIDEO)

U ponedjeljak je počela Nacionalna konvencija Demokratske stranke u Čikagu, koja će trajati četiri dana, a predsjednik Džo Bajden na otvaranju je svečano pozdravio potpredsjednicu SAD-a i predsjedničku kandidatkinju Kamalu Haris.

Glavna zvijezda trebala je biti Haris, ali američki mediji kao najdirljiviji trenutak večeri ističu govor 22-godišnje aktivistkinje koja je govorila o tome kako zabrana abortusa ženama ne ostavlja nikakav izbor i ostavlja ozbiljne posljedice.

Amerikanka Hedli Duval (22) ostala je trudna u 12. godini života kada ju je silovao očuh. Zbog strogih zakona o abortusu u saveznoj državi Kentaki našla se u vrlo teškoj situaciji. Nisu joj dozvoljavali da obavi abortus u period koje medicinska struka odobrava, ali je kasnije spontano izgubila bebu. Nakon strašnog iskustva odlučila je javno govoriti o svom iskustvu kako bi ukazala na teške posljedice strogih propisa, piše Rolling Stone.

Postala je gorljiva zagovornica prava na abortus u Kentakiju, a prošlog mjeseca, kada se Bajden povukao iz izborne utrke, objavio je spot u kojemu Duval iznosi svoju priču.

“Ideja da me političari tjeraju da rodim dijete svog silovatelja je potpuno neshvatljiva”, govori u oglasu.

Svoju priču prvi put je podijelila na Facebooku nakon poništenja 50 godina stare presude Ro protiv Vejda u 24. juna 2022. kojom je bio legalizovan abortus.

“Imala sam 12 godina kada sam napravila svoj prvi test na trudnoću i bio je pozitivan. To je bio prvi put da mi je rečeno ‘imaš mogućnosti‘. Ne mogu zamisliti da nemam izbora, ali danas je to stvarnost za mnoge žene i djevojke širom zemlje zbog Trampovih zabrana abortusa. On kaže da je to prekrasna stvar. Šta je tako lijepo u tome da dijete mora nositi dijete svojih roditelja”, rekla je na konvenciji Duval komentarišući hvalisanje Trampa o ulozi koju je odigrao u poništenju presude.

Duval je na kraju dala podršku Kamali Haris poručivši da će se ona ‘boriti za svaku ženu u svakoj djevojci, pa čak i za one koje ju sada ne podržavaju‘.

‘Svi su prestali disati kada je počela govoriti‘, ‘Prava heroina‘, ‘Plakali smo kada je počela govoriti, vrlo potresno‘, samo su neki od brojnih komentara na X-u nakon govora mlade aktivistkinje, prenosi Jutarnji list.

Assault and incest survivor Hadley Duvall at the DNC: Trump calls abortion bans "a beautiful thing. What is so beautiful about a child having to carry her parent's child?" pic.twitter.com/zCQJfwUpjU