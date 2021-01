JAKUTSK - Učenici u Jakutsku, glavnom gradu ruske Jakutske republike, prelaze na onlajn nastavu do sljedećeg ponedjeljka, zbog mraza, saopštile su regionalne valsti.

Ranije je bilo objavljeno da će učenici od 1. do 8. razreda nastavu pohađati onlajn od 13. do 18. januara, a da će učenici od 9. do 11. razreda redovno pohađati nastavu, prenosi RIA Novosti.

Temperatura u Jakutiji, prema saopštenju meteorologa, ruši desetogodišnje rekorde - već nekoliko dana bilježi se minus 50 stepeni Celzijusa.