Djeca oslobođenih ruskih špijuna nisu ni znala da su Rusi (VIDEO)

Dvoje djece ruskog špijunskog bračnog para Artema i Ane Dulcev, razmijenjenog sa Zapadom, nisu znala da su Rusi dok nisu ušla u avion kojim su sletjeli u Moskvu, saopštio je danas Kremlj.

“Nisu znali da su Rusi i da imaju bilo kakve veze s našom zemljom,” rekao je novinarima portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Izjavio je da djeca ne znaju ruski jezik te da im je predsjednik Rusije Vladimir Putin dobrodošlicu poželio na španskom.

Bračnom paru Dulcev sudilo se u Sloveniji, gdje su se predstavljali kao Argentinci, navodi Reuters.

“Djeca su pitala roditelje ko je čovjek koji ih je dočekao. Nisu znala ko je Putin. Ilegalci tako rade. Toliko se žrtvuju”, rekao je Peskov.

Potvrdio je da je Vadim Krasikov, koji je pušten iz njemačkog zatvora, pripadnik specijalne jedinice ruske Federalne službe sigurnosti (FSB).

Krasikovu je u Njemačkoj suđeno zbog ubistva bivšeg čečenskog ekstremista u Berlinu 2019. godine. Putin je Krasikova u četvrtak dočekao zagrljajem na moskovskom aerodromu.

Peskov je naveo da su razmjenu zatvorenika organizovali FSB i američka Centralna obavještajna agencija.

“Odluka Putina da razmijenjene zatvorenike dočeka na aerodromskoj pisti je odavanje počasti ljudima koji služe domovini i uspjeli su, zahvaljujući trudu mnogih ljudi, da se vrate u domovinu”, rekao je Peskov, prenosi N1.

Razmjena je obuhvatila 24 osobe, uključujući 16 zatvorenika prebačenih iz Rusije na Zapad i osam u suprotnom smjeru.

