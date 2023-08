Djeca zarobljena na žičari na visini od 400 metara: "Za ime Boga, pomozite nam" (FOTO, VIDEO)

U Pakistanu su u toku hitne akcije spasavanja osmoro dece i dvije odrasle osobe zarobljene u žičari koja visi skoro 400 metara iznad planinskog regiona na sjeverozapadu zemlje.

Djeca su putovala u školu u provinciji Hajber Pahtunhva kada je jedan od kablova žičare pukao u utorak u 9 sati po lokalnom vremenu, rekao je spasilački zvaničnik Bilal Ahmad Faizi, prenosi CNN.

Tanveer Ur Rehman, lokalni zvaničnik okruga Batagram, rekao je da se spasilački napori vode sa zemlje zbog visine sistema žičare.

"Vise 365 metara iznad zemlje. Spasilački napori su nemogući bez helikoptera, a potrebni su iskusni spasilački službenici kako bi se osiguralo da spasavanje prođe bez problema", rekao je.

Žičara povezuje dvije zajednice u regionu i ide preko dvije sajle, od kojih je jedna pukla. Ispod žičare se nalazi provalija.

Mnoga djeca koja žive u udaljenim i planinskim dijelovima provincije oslanjaju se na žičare kako bi stigli do škole i nazad.

