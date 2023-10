Dječak (14) ubio troje ljudi u šoping centru (VIDEO)

BANGKOK - Troje ljudi ubijeno je u pucnjavi u luksuznom šoping centru u glavnom gradu Tajlanda, Bangkoku, potvrdile su za "BBC" tamošnje ljekarske službe.

Još četvoro ljudi je povrijeđeno, a zbog pucnjave je uhapšen 14-godišnjak.

U napadu je korišten pištolj, navodi "BBC".

Snimci koji su se pojavili na društvenim mrežama prikazuju prestravljene posjetioce centra kako bježe na ulicu.

Dio svjedoka ispričao je kako su se skrivali u dućanima i zahodima za vrijeme pucnjave, prenosi "24Sata".

