Dječak nakon pet dana izvučen iz bunara, odvezen kolima hitne pomoći

Dječak Rajan, koji je pet dana proveo u bunaru nakon što je upao u njega, izvučen je nakon višednevne borbe spasilaca.

Još uvijek se ne zna u kakvom stanju je dječak.

Ipak, s obzirom na to da spasioci slave, čini se da dječakovo stanje nije loše.

Kako pišu marokanski mediji, u kolima Hitne pomoći dječaka su čekali njegovi roditelji.

On je zatim prebačen u helikopter koji je čekao na licu mjesta da ga transportuje u bolnicu u jednom većem gradu.

Inače, petogodišnji dječak Rajan iz Maroka, u utorak je pao u bunar dubok 32 metra, a spasioci su danima kopali rupu paralelno s bunarom ne bi li ga spasili.

Spasioci su prethodnih dana uspjeli poslati kiseonik i vodu. Takođe, do njega je spuštena i kamera kako bi u svakom trenutku pratili njegovo stanje i šta se događa.

#BREAKING: Moroccan rescuers have saved 5-year-old #Rayan from a well in Morocco after five days#SaveRayan #قلوبنا_مع_ريان #أنقذوا_ريان https://t.co/rJe3i8Y7iE pic.twitter.com/xoJE3X6zmO