Dječak nestao prije šest godina na ljetovanju u Španiji, sada pronađen u Francuskoj

Sedamnaestogodišnji Englez iz Oldama koji je nestao u Španiji još 2017. godine pronađen je u Francuskoj, saopštile su britanske vlasti, prenosi BBC.

Tinejdžer, koji se odaziva na ime Aleks Bati, pronađen je u srijedu rano ujutru u gradu Revel, istočno od Tuluza.

Prije šest godina, tada jedanaestogodišnji Aleks, bio je na odmoru sa majkom i djedom kada su nestali u Španiji.

Dječak je, kako navodi izvor iz policije, rekao da je u Francuskoj živio dvije godine i dodao je da liči na dječaka koji se nalazi na posljednjoj poznatoj Aleksovoj fotografiji.

Dobrog je zdravlja i nije rekao da je na bilo koji način maltretiran.

Alex Batty: Missing Oldham boy may have been found in France https://t.co/B4nu3H5fjG