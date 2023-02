Dječak pola života proveo zarobljen u srušenoj zgradi

Dječak star desetak dana, po imenu Jagiz, izvučen je iz ruševina zgrade u turskoj provinciji Hataj.

Kako se vidi na snimcima, beba je umotana u termo ćebe, dok njegovu majku spasioci iznose na nosilima, piše BBC.

Kako mediji navode, mali Jagiz je pola svog života proveo u ruševinama.

Još nije poznato u kakvom su zdravstvenom stanju on i njegova majka.

Gradonačelnik Istanbula Ekrem Imamoglu, čiji timovi učestvuju u akciji spasavanja ljudi zatrpanih u ruševinama izazvanim razornim zemljotresom u ponedeljak, napisao je na Twitteru da su beba i majka izvučeni iz ruševina u Samandagu.

Podsjetimo, u razornom zemljotresu magnitude 7,8 koji je u ponedeljak pogodio Tursku i Siriju stradalo je više od 21.000 ljudi, dok ih je najmanje 78.124 povrijeđeno. Spasioci su u trci sa vremenom da izvuku preživjele iz ruševina zgrada.

Vlasti kažu da se srušilo oko 6.500 zgrada u Turskoj, a brojne su oštećene u zoni potresa kojom je obuhvaćeno oko 13 miliona ljudi.

Amidst the darkness - there is some light .. A new-born baby and his mother have been rescued from rubble in Turkey https://t.co/VuzhpTtByU