Dječak preminuo nakon što ga je drug pogodio parčetom sira

Dječak koji je bio podložan teškim alergijskim reakcijama preminuo je nakon što je vršnjak iz razreda bacio na njega komad sira.

Karbinir Sing Cema (13) iz Grinforda u Zapadnom Londonu, pretrpio je ozbiljnu alergijsku reakciju prije dvije godine, kada ga je drugar iz razreda pogodio parčetom sira u vrat. Ubrzo nakon toga, on je u teškom stanju prevezen u bolnicu gdje je i preminuo deset dana kasnije. Kako se navodi, preminuli dječak je bio alergičan na sve mliječne proizvode, pšenicu, gluten, a patio je i od atopijskog ekcema.

Nemienovani dječak koji ga je gađao sirom izjavio je na sudu da je znao za neke Karbnirove alergije, ali da nije znao da će on preminuti. Takođe, on se tim putim izvinio i roditeljima nastradalog maloljetnika.

"Nisam mislio ništa loše, žao mi je zbog onoga što sam uradio", rekao je on, dodajući kako je znao da je preminuli dječak bio alergičan na hljeb, ali ne i na mliječne proizvode.

On se tada osvrnuo i na jedan detalj iz kantine, novodeći da nije znao kakve sve posljedice može da ima alergijski napad.

"Neko je jeo sendvič pored njega i on ga je zamolio da se pomjeri. Znao sam da je alergičan na hljeb, ali ne i na mliječne proizvode. Mislio sam da će dobiti groznicu ili osip, da neće biti neko vrijeme u školi, nisam znao da će doći do smrti", izjavio je, dodajući da je sir bacio sa oko metar razdaljine, kao i da ga je tom prilikom pogodio u vrat.

Drugi dječak koji je takođe bio umiješan u incident, rekao je na suđenju kako je znao da je pokojni tinejdžer alergičan na mliječne proizvode, ali da nije znao da je sir koji je bacio mliječni.

"U tom dijelu života nisam znao da je sir mliječni. Mlijeko i jogurt, mislio sam da je samo to to kad su mliječni proizvodi u pitanju. Znao sam da je alergičan na neke stvari, da je imao više alergija. Samo želim da kažem da nisam mislio ništa loše i da mi je žao zbog svega što sam učinio", rekao je on.

Majka preminulog dječaka, Rina, izjavila je tokom suđenja da je sa alergijskom reakcijom njenog sina na sir bio zgranut i stručnjak iz bolnice.

"Za njegovih 30 godina rada u medicini, bio je siguran da nije moguće doživjeti anafilaktičku reakciju na način koji ju je moj sin doživio, dok mu je sir klizio niz vrat", rekla je ona.

