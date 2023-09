Dječak pronašao radioaktivnu kapsulu i donio je kući

MEKSIKO SITI - Dječak u Meksiku tragično je preminuo nakon što je bio izložen radioaktivnoj kapsuli. Desetogodišnjak je pronašao radioaktivnu kapsulu kobalta-60 i odnio je kući u svom džepu, slučajno izloživši i svoju porodicu toj hemikaliji. Očigledno kapsula nije bila u svom odgovarajućem štitu, koji bi kontrolisao i smanjio područja zračenja oko nje. Cijela se ova tragedija dogodila 1962. godine, a još uvijek nije jasno gdje je dječak pronašao opasni predmet.

Nagađanja u to vrijeme sugerisala su da ju je pronašao na deponiji ili u polju, ili da je kapsula već bila u vrtu kuće u Meksiko Sitiju u koju su se desetogodišnjak i njegova porodica uselili u martu 1962. godine.

Nakon što ga je otkrio, dječak je tragično preminuo 38 dana kasnije. Držao je predmet u džepu nekoliko dana prije nego što ga je njegova mama pronašla i stavila u kuhinjski ormarić. Navodno je kapsula bila postavljena pored nekih čaša i, uprkos tome što je navodno pocrnila čaše, porodica nije shvatila zašto se to radi.

Srceparajuće, njegova majka koja je u to vrijeme bila trudna, baka i dvogodišnja sestra takođe su umrle u mjesecima nakon dječakove smrti od posljedica izloženosti zračenju. Otac porodice, koji je rekao da je bio izložen 900-1200 apsorbovanih doza zračenja (rad), jedini je preživio. Za poređenje, njegov sin bio je izložen ogromnim 4700-5200 rad.

U izvještaju je u to vrijeme stajalo da je otac "asimptomatičan" uprkos izloženosti i da je stavljen na "konstantno posmatranje". Ako je osoba izložena zračenju, neki simptomi koje može osjetiti su izrazita nervoza i zbunjenost; jaka mučnina, povraćanje i vodenasta stolica; gubitak svijesti; i osjećaj peckanja kože, prema Centrima za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC). Dugoročno gledano, može uzrokovati da osoba razvije bolesti poput raka ili kardiovaskularnih bolesti.

Poražavajuća priča ponovo se pojavila na "Redditu", a mnogi su iskušenje označili "strašnim". Jedna je osoba napisala: "To je ono što radijaciju čini tako strašnom stvari, možete primiti smrtonosnu dozu a da ništa ne osjetite, sve dok ne dođete do umirućeg dijela. Što je obično sporo i bolno", prenosi "Klik". "Čak i ako preživite početnu štetu, živjećete u stalnom strahu od raka do kraja života." Još jedna osoba se složila, rekavši: "Jezivo, zamislite da vidite kako cijela vaša porodica polako umire iz nepoznatih razloga tokom godinu dana i otkrijete da mali predmet koji može stati u vaš džep, polako ubija vašu familiju."