Dječak proveo sedam godina u zatvoru zbog ubistva koje nije počinio

Džordann Braun imao je samo 11 godina i bio je učenik petog razreda osnovne škole kada je u februaru 2009. godine u njegov dom upala policija i odvela ga zbog sumnje da je ubio svoju trudnu maćehu, 26-godišnju Kenzi Houk.

Houk je bila u osmom mjesecu trudnoće i nosila je Džordanovog brata, kada je pronađena mrtva u svom krevetu 20. februara 2009. godine, u svom domu u mjestu Vampum, savezna država Pensilvania, prenosi ABC News.

Policija je pronašla pušku i čahure ispred kuće, kao i tragove baruta na Džordanovoj odjeći.

Pokojna Kenzi Houk imala je i 7-godišnju kćerku iz prvog braka, koja je takođe čula veliku buku u kući i oko nje u toku pucnjave.

Vlasti su odmah utvrdili da je Džordan ubio Kenzi Houk iz ljubomore, jer je mislio da će ona preuzeti porodicu i da će uskoro postati njegova maćeha, jer je bila vjerena s njegovim ocem.

Džordanu se sudilo na Sudu za maloljetnike i u aprilu 2012. godine proglašen je delikventom i osuđen za prvostepeno ubistvo i za zločin nad nerođenim djetetom. Džordan je imao 14 godina kada je osuđen.

Šest godina kasnije, u ljeto 2018., sud ga je oslobodio jer tužioci nisu pružili dovoljno dokaza da je Džordan zaista ubio maćehu i njeno nerođeno dijete.

Džordan je iz zatvora izašao u ljeto 2016. godine i dvije godine je čekao na rješenje žalbe. On je pomilovan i nije došlo do obnovljanja suđenja.

Dok je bio u zatvoru, njegov otac Kris Braun je svaki dan prelazio 230 milja da bi vidio svog sina.

Zbog traume koju je doživio zbog gubitka vjerenice i nerođenog djeteta, i činjenice da mu je drugi sin osuđen, Kris Braun je psihički obolio i dijagnostikovan mu je PTSP.

“Sve ovo koštalo me je posla, novca za gorivo, ali ništa to nije važno. Dok je bio u zatvoru svom sinu sam rekao: ‘Dajem ti priliku i reci da li si ti ubio maćehu? Ja sam tvoj otac, nisam ljut na tebe. Šta god da kažeš neću se ljutiti na tebe. Nikada se tebe neću odreći i nikada neću prestati dolaziti u zatvor. Samo mi reci jesi li ti ubio maćehu?’. On prvog dana do izaslaska iz izatvora imao je istu priču i rekao je da nije”, ispričao je vidno potreseni otac Kris Braun.

Džordan je proveo sedam godina u zatvoru i ukupno 8,5 godina trajala je agonija porodice Braun.

“Kao da je neka velika težina skinuta sa mene. To je bila noćna mora za ovih osam i po godina. Ipak, pravi ubica je na slobodi i vjerovatno se kreće među svima nama. To je ono što me plaši”, rekao je otac Kris.

Džordan sada studira na koledžu informatiku i odlučan je prošlost ostaviti iza sebe.

“Samo želim biti uspješan. Želim završiti koledž, zaposliti se i biti uspješan”, rekao je Džordan.

(radiosarajevo)