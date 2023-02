Dječak spašen nakon 44 sata pod ruševinama, davali mu vodu na čep flaše (VIDEO)

ANKARA/DAMASK - Spasilački timovi nastavljaju tražiti preživjele u ruševinama nakon razornih potresa koji su se dogodili duž tursko-sirijske granice.

Broj mrtvih stalno raste i sad se popeo na više od 8.700. Turski predsjednik Erdoan na tri je mjeseca proglasio vanredno stanje u 10 regija najteže pogođenih potresima.

Još se jedna nevjerovatna priča o spašavanju širi društvenim mrežama.

Spasioci su izvukli dvogodišnjeg dječaka koji je 44 sata proveo pod ruševinama. Tokom spašavanja iscrpljenom su dječaku vodu davali iz čepa flaše.

Another miracle news..Heroes rescued 2-year-old 'Muhammet' 44 hours later. They gave the thirsty baby water with the cap of the bottle. I hope the heroes will always be with us#TurkeyQuake #earthquakeinturkey #PrayForTurkey #earthquakes #turkey pic.twitter.com/asbTT968XB