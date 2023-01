Dječak u pelenama u stubištu zgrade mahao napunjenim pištoljem (VIDEO)

Bezbjednosna kamera u jednoj zgradi u SAD-u snimila je malog dječaka u pelenama koji se u stambenoj zgradi igra pravim pištoljem, javljaju američki mediji.

Snimak bezbjednosne kamere pokazuje da dječak drži pištolj u hodniku stambene zgrade u gradu Bič Grouv u saveznoj državi Indiani, a u jednom trenutku je povukao i okidač.

Međutim, iz oružja nije ispaljen nijedan metak iako je pištolj bio napunjen. Djetetov otac (45) uhapšen je i očekuje se da će se pojaviti na sudu na prvom saslušanju danas poslijepodne, javlja NBC News, prenosi Index,.hr.

Očevo hapšenje uživo je snimio i emitovao reality show On Patrol koji prati policajce na dužnosti.

Policija je, naime, pribavila video koji prikazuje dječaka u peleni kako se s oružjem razigrano kreće hodnikom zgrade. Dječak se isprva brzo kreće prema stubištu i na trenutak uperi pištolj prema dolje. Zatim se vraća gore i usmjerava oružje prema vratima stana. Snimak hapšenjaa njegovog oca prikazan je u navedenom realityju.

Policija je zaplijenila poluautomatski pištolj Smith & Wesson kalibra 9 mm. Na događaj je reagovao i gradonačelnik Bič Grouva Denis Bakli.

"Kao i svi vi, potresen sam tim što se dogodilo i tako sam zahvalan što nitko nije povrijeđen, pogotovo malo dijete. Cijenim brzi postupak koji je preduzela policija", rekao je on.

