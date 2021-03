Dječaka napala ajkula, dobio 120 šavova

Porodici Viskopf, iz Minesote, planirani odmor se pretvorio u noćnu moru kada je ajkula ugrizla dječaka Džeja (9) u subotu na plaži na Floridi.

Džej je pretrpuo ozbiljne povrede.

"Ajkula je pokušala da me pojede u okeanu", rekao je dječak koji je iz bolnice u Majamiju izašao nakon 120 šavova.

"Talas je išao prema nama, a mi smo se održavali na površini vode kada se Džej naglo uspravio i vrisnuo, tada sam vidjela da mu fali dio ramena", rekla je dječakova majka Kristin.

Shocking photos of the injuries to a little boy who was attacked by a shark at Miami Beach. 9-year-old Jay Weiskopf is recovering in intensive care, but could be released today. #FOX35 @fox35orlando https://t.co/MYLC1HOPhG