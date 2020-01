Dječaku kojeg su pretukli zbog krsta stiže poklon iz Hilandara

Srpskom dječaku (12), kojeg su prije nekoliko dana pretukla djeca u školskom dvorištu u Parizu, tražeći da skine krst, jedan potreseni vjernik u pariskoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi Sveti Sava u znak poštovanja poklonio je osveštani krst iz Hilandara.

"Naš hrabri junak nije znao za strah, čvrsto je branio i odbranio svoje ubeđenje, veru i svoj krst", poručio je za protojerej stavrofor ove crkve Slaviša Šanjić.

Srbi iz Pariza mu, kaže, spremaju još poklona. Iako teško povrijeđen, dječak L. P. želio je u nedjelju na jezeru Žonkoa kod Pariza da zapliva za bogojavljenski krst! Sa njim je bilo još nekoliko dječaka, ali im zbog hladne vode organizatori to nisu dozvolili, želevši da sačuvaju njihovo zdravlje. Mogli su da plivaju samo punoljetni.

Napad na L. P. se dogodio u utorak, u dvorištu škole "Marks Dormoa" u 18. pariskom arondismanu, u kojem se nalazi i srpska crkva i gdje živi dosta pridošlica. Izvori bliski događaju ističu da je dječak surovo napadnut.

Na sajtu "Svi Srbi u Parizu" navodi se da su ga pretukla petorica jedanaestogodišnjaka porijeklom iz Afrike koji su tražili da skine krst sa vrata.

Navodi se da su, iako mu je krst bio na ogrlici ispod odjeće, mladom Srbinu prišla petorica dječaka i rekli mu da ga skine. On je to odbio, poslije čega su ga sva petorica okružila i insistirala da to uradi. Pošto nisu u tome uspjeli, jedan od njih, koji mu je stajao iza leđa, iznenada ga je oborio na zemlju. Počeli su da ga udaraju i šutiraju gdje su stigli. Dječak je zadobio teške povrede glave i genitalija.

