Đenova se oprašta od žrtava rušenja mosta

ÐENOVA - U Italiji je proglašen Dan žalosti, a u Ðenovi je počela državna sahrana dijela stradalih prilikom urušavanja vijadukta Morandi u tom gradu.

Sahrani, koja se održava u paviljonu Ðenovskog sajma, osim članova porodica i prijatelja prisustvuju mnogi građani, ali i zvaničnici, među kojima su predsjednik Italije Serđo Matarela, premijer Ðuzepe Konte i ministar unutrašnjih poslova Mateo Salvini.

Oko kovčega rođaci postavljaju fotografije, nijemo stoje i gledaju, puni tuge, ali i bijesa, prenose agencije.

Prisutni su aplaudirali spasiocima i vatrogascima koji su učestvovali u spašavanju kada su stigli na sahranu.

Do subote ujutru 18 porodica je potvrdilo učešće na sahrani tokom koje službu predvodi đenovski kardinal Anđelo Banjasko, koji je na početku prenio poruku papa Franje da se moli za stradale.

Ostale porodice odlučile su se za privatne sahrane, a neke su održane još u petek.

Tokom sahrane pojedini članovi porodica optužili su vlasti što nisu održavali most bezbjednim.

Biskup Nikolo Anselmi rekao je da je ovo tragedija koja je dotakla svakoga. "I mi smo koristilil most i to je moglo da se desi bilo kome od nas. To se dogodilo našima bližnjima i patimo zbog toga", rekao je biskup.

Za sada se još istražuje šta je dovelo do pada mosta u kome je prema zvaničnim podacima stradalo 38 osoba.

Agencije su danas prenele da spasioci nastavljaju da pretražuju ruševine, u potrazi za žrtvama, kao i da su pronađene još četiri žrtve, ali ta vijest nije zvanično potvrđena.

Zbog nesreće koja se prije par dana dogodila, subota je proglašena za Dan žalosti u Italiji.

U znak žalosti na svim državnim zgradama zastave su spuštene na pola koplja, a u Rimu će biti isključeno osvetljenje na Koloseumu, Fontani di Trevi, cirkusu Maksimusu i drugim znamenitostima od 22 do 23 sata.