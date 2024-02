Djevojčica (11) nestala na putu do škole, tijelo nađeno u rijeci (VIDEO)

Policija je juče u rijeci Trinity u Teksasu pronašla tijelo Audrii Cunningham, 11-godišnje djevojčice koja je nestala na putu do škole.

"Locirali smo njeno tijelo u rijeci, ispod autoceste 59", rekao je šerif okruga Polk Byron Lyons.

Okružna tužiteljica Shelly Sitton je na konferenciji za novinare kazala kako se priprema nalog za hapšenjem Dona Stevena McDougala (42), koji se trenutno nalazi u pritvoru. Uhapšen je u petak zbog drugih optužbi.

Policija za sada nije dala detalje o samom ubistvu djevojčice, osim da se čekaju nalazi obdukcije. McDougal, prijatelj Audriinog oca, ima poduži kriminalni dosje. 2007. je osuđen zbog "namamljivanja djeteta u okrugu Brazoria u Teksasu". Osuđivan je i 2010. i 2019. zbog teških napada ubojitim oružjem, piše CNN.

McDougal se tokom nestanka djevojčice pridružio potrazi, kucao na vrata mještanima i pitao jesu li je vidjeli. Prošle je sedmice na društvenim mrežama izjavio da je nevin.

"Bio sam tamo, ispitali su me. Ne bježim niti se skrivam. Učinio sam sve što sam mogao da je pronađu. Nisam učinio ništa loše. Išao sam i kucao po vratima kako bih dobio neke informacije", napisao je.

McDougal živi u prikolici na porodičnom imanju i ponekad je vodio Audrii do autobuske stanice, rekao je šerif. Njena kuća je smještena u blizini jezera Livingston. McDougal i Audrii su u četvrtak oko 7 sati ujutro otišli od kuće prema stanici.

No ona nije ušla u školski autobus ili stigla do škole. Policija je u petak pronašla njen ruksak blizu brane na jezeru, nekih 8 kilometara dalje od mjesta gdje je kasnije pronađeno njeno tijelo, prenosi Index.

