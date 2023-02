Djevojčica iz SAD pronađena živa godinu i po nakon nestanka

Djevojčica (14) iz Sjedinjenih Američkih Država, čiji nestanak je prijavljen 2021. godine, pronađena je u Mičigenu.

Policija ju je pronašla živu i trudnu u ormaru kuće u Port Hjuronu u Mičigenu.

Javnost je obavijestila policiju da pretrese kuću u Port Hjuronu u Mičigenu, gdje su ostali šokirani kada je djevočica pronađena zavezana u garderobi.

Uprkos dojavi, potraga nije tekla lako. Stanari kuće su "oštro negirali da su je vidjeli" i dali policajcima "lažne informacije", prenose američki mediji.

Robert Votson, zamjenik šefa policije, otkrio je kako je djevojčica bila vrlo uznemirena.

"Plakala je i bila je prilično uplašena. Nije bila sigurna šta će joj se dogoditi", kazao je Votson.

On je istakao da stanari kuće nisu dozvoljavali policiji da uđu unutra. Tražili su nalog, pa se policija vratila s nalogom.

Zatim su djevojčicu našli u ormaru u hodniku, samo nekoliko metara od mjesta gde su dvojica muškaraca gledali televiziju tvrdeći da ne znaju gdje je.

"Kasnije je odvedena u bolnicu na pregled, gdje je utvrđeno da je trudna", rekao je Votson.

Iz Službe za zaštitu djece izjavili se da je njenom ocu "veoma laknulo" što je tinejdžerka pronađena. I djevojčica je bila sretna što je ponovo sa svojim ocem.

"Želim da budem sa svojim tatom. Želim da budem sa svojim tatom", ponavljala je ona.

Tužba protiv majke

Otac joj je proživljavao noćnu moru godinu i po dana. Sada je i njemu mnogo bolje.

Zvaničnici su za Detroit Free Press, prenosi Miror, rekli da su pokrenuli tužbu za otmicu protiv majke djevojčice, koja je imala starateljstvo nad tinejdžerkom.

Kako prenose mediji, vlasti vjeruju da je majka pronašla tinejdžerku nakon što je nestala i počela da je podvodi.

14-year-old girl who was missing for more than a year, found pregnant in closet https://t.co/DbTiPNuq09