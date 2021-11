Djevojčica nestala prije dvije sedmice pronađena živa i zdrava

Četvorogodišnja djevojčica koja je nestala iz jednog kampa u Australiji prije više od dvije sedmice bezbjedna je i vraćena je roditeljima.

Kako su saopštile vlasti, policija ju je pronašla i spasila iz jedne kuće.

Policija je rano jutros provalila u kuću u Karnarvonu, gradu udaljenom oko 100 km južno od kampa i pronašla malu Klio Smit u jednoj od soba, prenosi Rojters.

"Jedan od policajaca ju je podigao u naručje i pitao 'kako se zoveš, a ona je rekla da se zove Klio'", rekao je zamjenik komesara policije Zapadne Australije Kol Blanč na lokalnoj televiziji i potvrdio da je jedan muškarac priveden.

Kleo je posljednji put viđena u šatoru svoje porodice oko 1.30 sati po lokalnom vremenu 16. oktobra u udaljenom kampu Blouhols Saks u Makleodu, oko 900 km sjeverno od Perta, glavnog grada države Zapadna Australija.

Australijska policija sumnjala je da je djevojčica oteta i ponudila je nagradu od milion australijskih dolara (743.000 dolara) za bilo koju informaciju koja bi dovela do pronalaženja male Klio.

