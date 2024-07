Djevojka iz Australije prijavila grupno silovanje (VIDEO)

LONDON - Francuska policija otvorila je istragu grupnog silovanja koje se dogodilo u centru Pariza, a koje je prijavila državljanka Australije, javlja BBC

Ova 25-godišnja žena prijavila je policiji da su je silovala petorica muškaraca.

Ona je rekla da se sakrila u gril-restoran na Pigalu u subotu ujutro i da joj je haljina bila pocijepana, javili su lokalni mediji.

Niko za sada nije uhapšen, ali je tužilaštvo potvrdilo da je otvorena istraga "grupnog silovanja".

Kako je objavio list "Le parizijen" vlasnici restorana pozvali su pomoć kada su vidjeli u kakvom je žena stanju.

Ona je prebačena u bolnicu radi medicinskog pregleda.

Iz tužilaštva je saopšteno da je policija pokrenula istragu i da analizira snime nadzornih kamera.

"Policija istražuje moguće grupno silovanje koje se najvjerovatnije dogodilo u noći između 19. i 20. jula", navodi se u saopštenju tužilaštva.

U međuvremenu, na ulicama Pariza vidljivo je pojačano prisustvo policije uoči početka Olimpijskih igara. Naoružani pripadnici policije patroliraju Parizom, posebno duž rijeke Sene.

Nekoliko zona bezbjednosti je uspostavljeno u gradu koji je podijeljen na zone.

WATCH: CCTV footage has captured the moment a distressed Australian woman sought refuge inside a Paris kebab shop after being gang raped just days before the Olympics – only to be confronted by one of the men who had assaulted her minutes earlierhttps://t.co/Qe03ueVYww pic.twitter.com/RWVLpUkC9i