Djevojka krvnički udarala drugaricu iz razreda (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)

LAS VEGAS - Društvenim mrežama kruži stravičan snimak nasilja u jednoj srednjoj školi u Las Vegasu u Sjedinjenim Američkim Državama.

Ovaj stravičan incident se navodno dogodio u februaru 2022. godine.

Na snimku se vidi kako jedna djevojka krvnički udara drugu djevojku koja se u prvim trenucima branila mahanjem rukom, a onda je odustala i spustila je glavu na sto.

Djevojka koja je dobila batine je pretrpjela seriju stravičnih udaraca, prenosi Mondo.

Prema komentarima ispod jezivog snimka, ona je navodno dobila potres mozga od posljedica brojnih jakih i brzih udaraca.

Treća djevojka se samo na kratko umiješala i pokušala je da zaustavi djevojku koja je zadavala udarce.

Ubrzo je ta djevojka odustala i pustila je da se tuča završi. Od prepune učionice je samo ona pokušala da reaguje, ostatak odjeljenja je okretao glavu i nije reagovao.

Direktor škole Roni Gerzon je rekao da je istraga u toku i da će djevojka odgovorna za brutalno nasilje odgovarati.

A Las Vegas High School. We see one girl beating another girl in the head until she is knocked out. Listen, I'll never understand anyone who doesn't fight back. Idc if you can't fight, as long as you do fight! Sure, you may lose, but you'll get the respect of not cowering. pic.twitter.com/vrsL43yeC1