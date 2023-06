Đinping održao sastanak sa najvišim zvaničnicima za nacionalnu sigurnost

PEKING - ​Kineski lider Si Đinping pozvao je svoje najviše zvaničnike za nacionalnu sigurnost da razmisle o "najgorim" scenarijima i pripreme se za "olujno more", dok vladajuća Komunistička partija pojačava napore da se suprotstavi svim uočenim unutrašnjim i spoljnim prijetnjama.

"Složenost i teškoća pitanja nacionalne sigurnosti sa kojima se sada suočavamo značajno su porasli", rekao je Si u utorak na sastanku partijske Komisije za nacionalnu bezbijednost, prenijela je državna novinska agencija "Sinhua", prenosi "CNN".

"Moramo se pridržavati osnovnog razmišljanja i razmišljanja o najgorem scenariju i pripremiti se da se podvrgnemo velikim testovima jakih vjetrova i burnih talasa, pa čak i opasnih, olujnih mora", dodao je on.

Najnovija stroga uputstva Sija, najmoćnijeg kineskog lidera u posljednjih nekoliko decenija, dolaze u trenutku kada se Peking suočava sa mnoštvom izazova.

Suočen sa situacijom koju je nazvao "kompleksnom i teškom", Si je rekao da Kina mora da ubrza modernizaciju svog sistema nacionalne bezbijednosti i sposobnosti, sa fokusom na to da ih učini efikasnijim u "stvarnoj borbi i praktičnoj upotrebi".

On je takođe pozvao Kinu da nastavi sa izgradnjom sistema za praćenje rizika i ranog upozorenja za nacionalnu bezbijednost, unaprijedi obrazovanje o nacionalnoj bezbijednosti i poboljša upravljanje bezbjednošću podataka i vještačke inteligencije.

Od dolaska na vlast Si je od nacionalne sigurnosti napravio ključnu paradigmu koja prožima sve aspekte kineske uprave, kažu stručnjaci.

On je proširio koncept nacionalne bezbijednosti da pokrije sve od politike, ekonomije, odbrane, kulture i ekologije do sajber prostora. Proteže se od dubokog mora i polarnih regiona do svemira, kao i velikih podataka i vještačke inteligencije.

Pod Sijevim pojmom "sveobuhvatne nacionalne bezbijednosti", Kina je uvela niz zakona kako bi se zaštitila od uočenih prijetnji, uključujući zakone o borbi protiv terorizma, kontrašpijunaži, sajber bezbijednosti, stranim nevladinim organizacijama, nacionalnim obavještajnim službama i sigurnosti podataka.

Nedavno je proširio djelokrug svog već širokog zakona o kontrašpijunazi sa pokrivanja državnih tajni i obavještajnih podataka na bilo koje "dokumente, podatke, materijale ili predmete koji se odnose na nacionalnu bezbijednost i interese".

"Sve u Sijevoj NR Kini je nacionalna sigurnost i sve je intenzivniji fokus na boljoj koordinaciji bezbijednosti i razvoja, a čini se da bezbjednosna strana pobjeđuje nad ekonomskom", napisao je Bil Bišop, dugogodišnji ekspert za Kinu, u biltenu "Sinocizam".

U Hong Kongu je Peking nametnuo sveobuhvatan zakon o nacionalnoj bezbijednosti kako bi iskorenio neslaganje nakon što su veliki demokratski protesti uzdrmali grad.

Percepcija da je bezbijednost zamijenila ekonomski rast kao glavni prioritet Pekinga je pojačana nedavnim višestrukim racijama na strane kompanije, uključujući američku konsultantsku firmu "Bain & Company" i firmu "Mintz Group", prenosi "Telegraf".

Napadi su uplašili međunarodne kompanije, u vrijeme kada kineska vlada pokušava da pridobije strane investicije kako bi pomogla u oživljavanju usporavanja privrede otežane trogodišnjim restrikcijama zbog pandemije.

U martu su kineske vlasti pritvorile Japanca koji je radio za kompaniju "Astellas Pharma" u Pekingu zbog sumnje da je špijun – on je 17. japanski državljanin koji je priveden u Kini od uvođenja zakona o kontrašpijunaži 2014. godine.

Na sastanku u utorak, Si je rekao da Kina mora proaktivno da oblikuje "bezbijedno spoljno okruženje" kako bi bolje održala sigurnost "otvaranja" zemlje i "promovisala duboku integraciju razvoja i bezbijednosti".