Dobio četiri mjeseca zatvora zbog mača iz video-igre (FOTO)

​NUNITON - Obožavalac video-igre "Legenda o Zeldi" osuđen je na četiri mjeseca zatvora nakon što je u javnosti nosio repliku Majstorskog mača iz franšize.

U junu je stanovnik engleskog grada Nunitona, Entoni Brej, uhapšen jer je "nosio predmet sa oštricom".

Operateri bezbjednosnih kamera su primjetili Breja sa replikom mača iz ove video-igre, koja je imala ukupnu dužinu sječiva od oko 15 cm.

Man carrying a 6 inch Master Sword from The Legend of Zelda was sentenced 4 months in prison. pic.twitter.com/UI236VcYUu