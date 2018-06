"Dobrodošli u Ameriku", fotografija koja je šokirala svijet

VAŠINGTON - U jeku žestokih kritika antiimigracionih odluka američkog predsjednika koje su za posljedice imale na hiljade ostavljene djece izašao je novi broj Tajma.

Novi broj u prodaji je od 2. jula.

Na naslovnoj strani ovog svjetski poznatog magazina našao se američki predsjednik Donald Tramp koji stoji i gleda nadole, u uplakanu djevojčicu, koja predstavlja jedno od hiljada djece koja su zbog Trampove antiimigracione politike ostala mjesecima zarobljena u kampovima, bez roditelja, kojima vlast SAD ne dozvoljava ulazak u SAD.

Dok ga uplakana djevojčica gleda, s glavom podignutom nagore, Tramp ima blag osmijeh na licu. "Dobro došli u Amerku" je sve što piše na naslovnoj strani Tajma.

"Tajm" navodi da je fotografiju za "Geti imidžiz" slikao Džon Mur, dobitnik Pulicerove nagrade, koji godinama fotografiše imigrante na graničnim prelazima između SAD i Meksika.

Trump's new executive order, and the family detention bills being discussed in Congress, would place more vulnerable people into a dangerous detention system with inadequate medical care and serious due process failures.