"Dogodine u Jerusalimu" izazvalo buru poslije Evrovizije

Pobjednica ovogodišnjeg takmičenja za Pjesmu Evrovizije Neta Barzilaj osim svojim neobičnim nastupom reakciju javnosti izazvala je i pobjedničkim govorom.

"Hvala vam što ste odabrali različitost, hvala na prihvatanju razlika između nas. Volim svoju zemlju. Sljedeći put u Jerusalimu“, rekla je Barzilaj, što je izazvalo lavinu komentara na društvenim mrežama.

Iako Izraelci smatraju Jerusalim svojom najstarijom nepodjeljenom prestonicom, glavni grad Izraela je Tel Aviv. Američki predsjednik Donald Tramp priznanjem Jerusalima za prestonicu Izraela produbio je međusobne sukobe. Status Jerusalema i dalje je jedno od ključnih pitanja u nastojanjima da se razriješi palestinsko-izraelski sukob.

Netta made it clear her music is for Israel’s propaganda. And she declared 2019 to be in Jerusalem. How can @Eurovision celebrate diversity and inclusion when steps away Palestinians are getting shot in the head? #Eurovision is about to get very ugly.