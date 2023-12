​Dojave o bombama upalile crveni alarm u Evropi

PARIZ, BRISEL - Anonimne prijetnje bombama, koje mjesecima unazad stižu na adrese škola širom Evrope, upalile su crveni alarm i dovele do toga da se u nekima od njih otkaže i nastava.

Evropske policije izlaze na teren odmah po dojavi, djeca i zaposleni se po proceduri evakuišu, ali sve dalje od toga svodi se na nivo pretpostavki i spekulacija. Zvaničnih informacija o tome ko i zbog čega šalje ove uznemirujuće mejlove i dalje nema.

Sagovornici Euronewsa smatraju da je cilj ovih djelovanja zapravo da se izazove panika među ljudima i da se pošalje poruka o tome da je država nestabilna.

Ono što je izvjesno je to da su ove dojave, koje su se do sada pokazale kao lažne, zajedničke mnogim evropskim obrazovnim institucijama počev od Francuske i Belgije pa sve do baltičkih zemalja. Ovakve dojave nisu zaobišle ni region na čelu sa Srbijom i Sjevernom Makedonijom.

Obrazac je mahom isti: na mejlove škola stigne poruka o tome da se u zgradi nalazi eksplozivna naprava, nakon toga direktor obavještava nadležne službe da reaguju, a kada se ispitaju sve okolnosti, onda se odlučuje kako će se nastava ubuduće odvijati.

Posljednja na ovom spisku zemalja koja se našla na ovoj, nimalo poželjnoj, mejling listi je Litvanija. Prema pisanju Euronewsa, nedavno je na desetina litvanskih škola prijavilo policiji da je dobilo anonimne prijetnje bombama, što je treći slučaj u posljednjih nekoliko mjeseci.

Pretijeće poruke su mahom poslate tokom noći i naznačavale su konkretno vrijeme za detonaciju eksploziva. Iz policije su naveli da su na meti uglavnom bile osnovne škole i gimnazije i da je pristiglo nekoliko stotina poruka čiji je sadržaj, kako se dodaje, bio na ruskom jeziku. Ovaj porast broja prijetnji Nacionalni centar za upravljanje krizama u Litvaniji zasad tretira kao infomacioni napad.

I škole u drugim baltičkim državama takođe su bile na meti. U Estoniji je prošle nedjelje počeo talas prijetećih neželjenih mejlova, piše AP.

Kao rezultat toga, većina škola u Tartu, drugom po veličini gradu u zemlji, zatvorena je prošlog četvrtka.

Aurelija Vernikajte, portparolka litvanske bezbjednosne agencije, rekla je da su poruke koje su se pojavile u Litvaniji, Estoniji i Letoniji vjerovatno sprovedene na inicijativu neprijateljskih država.

"Oni su imali za cilj da poremete i destabilizuju rad institucija i povećaju nepovjerenje", rekla je ona za Baltic News Service.

Kako se dalje navodi, letonske vlasti vjeruju da je pošiljalac mejlova sa prijetnjama bila ista osoba, da je bila aktivna oko godinu dana i da je slala slična pisma prijetnji raznim organizacijama, ne samo školama, prenosi Euronews.

I Brisel je bio na udaru ovih poruka. Naime, mnoge škole u ovom gradu, i uopšte u regionu Brabant, bile su zatvorene 27. novembra jer je veče prije toga na njihove mejl adrese stigla poruka uznemirajućeg sadržaja. Vlada je zbog toga donijela odluku o zatvaranju 27 škola u okviru strogog poštovanja principa predostrožnosti, prenio je tada Reuters.

I srednja škola u francuskom gradu Arasu, na sjeveru zemlje, sredinom oktobra bila je evakuisana zbog anonimne dojave o bombi.

