Dok se kruniše Čarls III, u Škotskoj održan marš za nezavisnost

GLAZGOV - Hiljade ljudi marširalo je danas Glazgovom kao znak podrške nezavisnosti Škotske u vrijeme krunisanja britanskog kralja Čarlsa Trećeg.

Organizacija koja se zalaže za nezavisnost Škotske "Svi pod jednom zastavom" procijenila je da je učestvovalo više od 20.000 ljudi.

TOMORROW WE MARCH 11:30am sharp from Kelvin Way to Glasgow Green Make sure to attend the National demonstration for self determination. For Freedom from the British state. Scotland shall be an independent country. MARCH FOR INDEPENDENCE GLASGOW - SATURDAY 6 MAY#AUOBGlasgow pic.twitter.com/rsEi2otjcH