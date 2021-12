Dokumenata iz perioda Trampovog mandata neće biti objavljena

VAŠINGTON - Odbor američkog Predstavničkog doma koji istražuje nasilni upad 6. januara u zgradu Kongresa na Kapitol hilu, pristao je da odloži zahtjev za objavu stotina dokumenata povezanih s administracijom bivšeg predsjednika Donalda Trampa, i tako izašao u susret zahtjevima Bijele kuće i aktuelnog predsjednika Džozefa Bajdena.

Odluka predstavlja reakciju na zabrinutost Bijele kuće da bi objavljivanje svih dokumenata Trampove administracije, koje je zahtijevao istražni odbor Predstavničkog doma, moglo da ugrozi nacionalnu bezbjednost i pravnu doktrinu poznatu pod nazivom izvršna privilegija, koja štiti povjerljivost određenih komunikacija Bijele kuće, prenosi AP.

Dogovor da se dio dokumentacije ne objelodanjuje naveden je u pismu od 16. decembra iz pravne kancelarije Bijele kuće, a u najvećoj mjeri radi se o spisima koji se ne odnose na događaje od 6. januara, ali su obuhvaćeni zahtjevom da se predaju Predstavničkom domu.

Bajden je više puta odbacio Trampove napore da upravo "izvršnu privilegiju" navede kao razlog za blokadu objave dokumenata u vezi s tim danom, ali Bijela kuća je sada sarađivala s nadležnim odborom kako neki od dokumenata ne bi bili objelodanjeni.

Tramp je tražio od Vrhovnog suda da blokira Nacionalni arhiv, mjesto gdje se čuvaju dokumenta iz vremena njegovog mandata, i da ih ne preda odboru koji istražuje nasilni upad u zgradu Kongresa i događaje koji su mu prethodili.

Desetine stranica koje su sastavljene 6. januara ne odnose se na napad na Kapitol, već dokumenti opisuju pripreme i razmatranja Savjeta za nacionalnu bezbjednost, a Bajdenova administracija brine da, ukoliko ti sadržaji stignu do Kongresa, da bi to moglo biti problematično za izvršnu vlast , bez obzira na to ko je predsjednik države.

Posljednjih nekoliko mjeseci Nacionalni arhiv slao je dokumenta Bijeloj kući i advokatima bivšeg predsjednika u nastojanju da se utvrdi sadrže li informacije koje su rizične za objelodanjivnje, a Tramp je iznosio značajne primjedbe i zabrinutosti u vezi s nekim od njih.

Nacionalni arhiv je saopštio da zapisi koje Tramp želi da blokira uključuju predsjedničke i dnevnike posjetilaca, primjerke govora i bilješke u vezi sa događajima od 6. januara iz dosijea bivšeg šefa kabineta predsjednika Marka Medouza, kao i, kako je precizirano, nacrt izvršne uredbe vezane za integritet izbora, navodi Glas Amerike.