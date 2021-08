Dolina u Avganistanu nije pala u ruke talibanima

U nedjelju naveče talibani su zauzeli Kabul i ušli u predsjedničku palatu, te objavili saopštenje: "Uskoro će zaživjeti bivši naziv Avganistana."

Međutim, bitno je naglasiti da nije cijeli Avganistan pao. Mnogi zaboravljaju na dolinu Panjšira, sjeveroistočno od Kabula, koja je glavno uporište otpora talibanima. Talibani ni tokom prve vladavine nisu mogli poraziti tih pet odsto teritorija. Sjeverni Savez formirali su Tadžici, Hazari i Uzbeci.

"Oni se ni sada neće predati i biće glavni pokret otpora unutar Avganistana. No otvoreno pitanje ostaje koliko će imati snage i koliko će biti potpomognuti da se bore od strane međunarodne zajednice, ispričao je Robert Mikac, bivši zapovjednik u Avganistanu, profesor na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, stručnjak za bezbjednosna pitanja.

Panjshir remains the only Provice in #Afghanistan Not dared by Talban. Reportedly VP Amrullah Saleh and Ahmad Masood(Son of Ahmad Shah Masood) to announce first Resistance against Talban pic.twitter.com/xy7hhJMLlw