Donald Tramp pregovarao sa Kim Kardašijan

VAŠINGTON - Američki predsjednik Donald Tramp sastao se u Bijeloj kući sa starletom Kim Kardašijan Vest kako bi razgovarali o pomilovanju 63-godišnje žene koja se već dvije decenije nalazi iza rešetaka zbog droge, javlja BBC.

Alis Meri Džonson, koja je sad i prabaka, osuđena je na dugotrajnu kaznu zatvora iako joj je to bio prvi prekršaj povezan sa narkoticima. Takođe, Trampov zet Jared Kushner je u kontaktima sa Kardašijan Vest u vezi ovog slučaja posljednjih mjeseci.

Kćerka osuđene Džonson je potvrdila medijima da je došlo do susreta, a Tramp je kasnije objavio na društvenim mrežama da je imao "odličan sastanak".

Slučaj Alis Meri Džonson je dirnuo televizijsku zvijezdu kada je vidjela video objavljen na društvenim mrežama. Kćerka osuđenice je rekla američkim medijima da se proces pomilovanja znatno ubrzao od kada se Kardašijan uključila.

Great meeting with @KimKardashian today, talked about prison reform and sentencing. pic.twitter.com/uOy4UJ41JF