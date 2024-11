Donald Tramp se naljutio na Džuliju Roberts (FOTO)

Slavna glumica Džulija Roberts se našla na meti kritike Donalda Trampa, zbog reklame koju je snimila u znak podrške Kamali Haris.

Kampanja od 30 sekundi prikazuje ženu, koja izgleda kao republikanka, kako tajno glasa za Harisa i Tima Volca, uprkos tome što je navela supruga da vjeruje da je svoj glas dala Trampu.

"Na jednom mjestu u Americi gdje žene još uvijek imaju pravo da biraju, možete da glasate kako god želite i niko to nikada neće saznati", govori žena iz reklame, zapravo glas koji se čuje pripada Džuliji Roberts (57).

"Zapamtite, ono što se dešava u glasačkoj kabini ostaje u glasačkoj kabani. Glasajte za Haris-Volca", dodala je Džulija Roberts, prenosi b92.

Njenu reklamu Donald Tramp (78) je nazvao "razočarenjem", ali takav njegov komentar nije zabrinuo holivudsku zvijezdu. Naprotiv, Džulija je oduševljena.

"Reagovanje Donalda Trampa na reklamu dalo joj je pažnju i uticaj kakav je Džulija priželjkivala", rekao je izvor blizak Robertsovoj za Dejli mejl, pa dodao:

"Trampov odgovor pokazuje koliko ga je duboko takla reklama, a to je upravo reagovanje kakvom se ona nadala. Da reklama nije imala tako jak emotivni 'udar', Tramp, vjerovatno, ne bi bio primoran da je uopšte komentariše. Svi ljudi bliski Džuliji su veoma ponosni na nju zbog njene moćne političke poruke".

Tramp je na Džulijinu reklamu ogovorio u emisiji "Fox&Friends", uz tvrdnju da će Robertsova "zažaliti" što je učestvovala u reklami.

"Tako sam razočaran u Džuliju Roberts, ona ​​će se osvrnuti na reklamu i zapitaće se 'Jesam li stvarno to reklao?' To ne govori mnogo o njenoj vezi, ali sam siguran da ima odličan odnos sa suprugom. Ali, žene i muževi, mislim da se tako ne ponašaju. Mislim, možete li zamisliti da žena ne kaže svom mužu za koga glasa? Da li ste ikada čuli tako nešto? Čak i ako imate užasnu, ako ste imali lošu vezu, reći ćete svom mužu. To je smiješna reklama, tako je glupa", rekao je Tramp.

Reklama je izazvala gnjev konzervativaca, a Džesi Voters je uporedio ideju da njegova žena glasa za Haris sa "aferom".

"To krši svetost našeg braka", bjesnio je Voters.

"Šta još krije od mene? Šta je još lagala? To bi bio Dan D za naš brak".

Grupa koju podržavaju hrišćani "Vote Common Good" stoji iza Džulijine reklame. Ta grupa ima za cilj da razbije stereotip da bi evangelistički i katolički birači uvijek trebalo da glasaju za republikance.

Džulija Roberts je u utorak ponovila da svoj glas daje Kamali Haris u objavi na Instagramu.

"Postoji vrijeme za nadu, vrijeme za molitvu i vrijeme za glasanje. Danas je dan", napisala je glumica uz selfi ubrzo nakon što je glasala.

