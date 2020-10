Donald Tramp se oglasio iz bolnice

Predsjednik SAD Donald Tramp boravak u bolnici zbog zaraze korona virusa koristi da na Twitteru poziva glasače da izađu na izbore i glasaju za njega.

On je u objavi naveo:

"Ako želite da se poveća porez, najveći u istoriji naše zemlje (onaj koji će nam uništiti ekonomiju i posao), glasajte za demokrate".

Takođe je pozvao i ostale građane SAD da glasaju na predstojećim predsjedničkim izborima.

IF YOU WANT A MASSIVE TAX INCREASE, THE BIGGEST IN THE HISTORY OF OUR COUNTRY (AND ONE THAT WILL SHUT OUR ECONOMY AND JOBS DOWN), VOTE DEMOCRAT!!!