Donald i Melanija Tramp primili božićnu jelku za Bijelu kuću

VAŠINGTON - Američki predsjednik Donald Tramp i njegova supruga Melanija dobili su zvaničnu božićnu jelku za Bijelu kuću.

Predsjednik i prva dama SAD primili su jelku, visoku šest metera, koja je uzgajana na farmi Lerija Smita iz Njulenda, grada u Sjevernoj Karolini.

Praznična pjesma "O Christmas Tree” čula se dok su konji vukli zaprežna kola, u kojima se nalazila jelka.

The @WhiteHouse is getting ready for the Christmas season! Thank you to the Smith Family & the National Christmas Tree Association for providing this year's tree. And to our @NatlParkService for their hard work in trimming the tree for the Blue Room. pic.twitter.com/jiyYBwCeXO