Doušnik otkriva: Istočnoevropske bande kradu novac za pomoć protiv korone

Istočnoevropske kriminalne bande predvode "najveću prevarantsku kampanju" u istoriji Velike Britanije, uzimajući milione funti od novca namijenjenog za pomoć u pandemiji Kovida-19.

Doušnik umiješan u preusmjeravanje toka novca britanskih poreskih obveznika u džepove kriminalaca izjavio je za "Daily mail”"da bande iz Rumunije, Poljske, Albanije, Bugarske i Turske rukovode 90 odsto ove prevarantske šeme.

Stručnjacima za prevare britanskog odjeljenja za prihode i carinu (HMRC) i Ministarstva rada priključila se i Nacionalna kriminalistička agencija (NCA) i Kancelarija za teške prevare, kako bi ušli u trag i zaustavili kriminalne grupe. Vjeruje se da učestvuju i bezbednosne i druge agencije.

"Daily Mail" navodi da izgleda da britanska vlada razmatra upotrebu takozvanog MekMafija zakona protiv korupcije, kako bi povratila neke od ukradenih fondova. Nalog za neobjašnjeni izvor bogatstva, kako glasi zvanični naziv, traži od ljudi da otkriju poreklo svojih prihoda – ili će ostati bez njega. Izvor iz NCA rekao je britanskom listu da će vlada razmotriti da upotrebi taj zakon protiv "Kovid prevaranata".

Doušnik je rekao da je prevara postala skoro endemska otkako je uveden karantin a objavljen plan kancelara Rišija Sunaka i drugih ministara da podrže ugrožene pandemijom, odnosno one čiji su poslovi u riziku a firme suočene sa bankrotom. On je dodao da je broj slučajeva koji su se našli pred njegovim timom "vinuo u nebesa" od marta.

"Prije karantina u martu radili smo na nekoliko stotina sumnjivih slučajeva, a do juna se taj broj popeo na 15.000, a to je samo što se tiče univerzalnog kredita i to u jednom malom regionu", navodi anonimni istražitelj vlade.

Prevaranti na meti imaju šeme prinudnog odsustva s posla, inicijative zajmova i "univerzalni kredit uz pomoć kojih zloupotrebljavaju strategiju britanske vlade "Povjeri i zaštiti" kojom se prvo daje novac ugroženima a onda tek postavljaju pitanja.

Ministarstvo rada je, na primjer, olabavilo pravila kako bi ljudi mogli da zatraže univerzalni kredit preko telefona i prime sredstva prije nego što pruže dokaz da su podobni. Iako je taj program pomogao mnogima kojima je zaista trebao, takođe je pružio kriminalcima lukrativnu priliku.

"Karantin je doveo do zlatne groznice – univerzalni kredit, zajmovi, isplate za odsustvo s posla – sve je postavljeno da se samo pokupi", rekao je insajder za "Daily mail".

Kako navodi list, u jednom slučaju prevarant je uhvaćen dok je pokušavao da pobjegne iz zemlje sa 80.000 funti u koferu. U drugom slučaju je 20 ljudi zatražilo zajam i druge olakšice iz sheme univerzalnog kredita sa iste adrese.

Uvid u ovaj problem pojavio se prošle nedelje kad se u izvještaju Državne službe za reviziju navelo da je možda izgubljeno 26 milijardi funti na prevarama na zajmovima, koji obezbjeđuju firmama vladinu podršku do 50.000 funti. Revizori se plaše da se oko 60 odsto zajmova možda nikad neće vratiti.

Prošlog jmeseca je zvaničnik HMRC priznao da je pogrešno dodijeljeno oko 3,5 milijardi isplata za odsustvo s posla i da istražuju 27.000 "visokorizičnih" slučajeva za koje vjeruju da je došlo do ozbiljne greške.

Vlada je od marta potrošila više od 35 milijardi funti da podrži britanske radnike, isplaćujući im 80 odsto od njihovih plata maksimalno 2.500 funti mjesečno. Ova shema će se okončati 31. oktobra, ali Sunak sada nudi finansijsku podršku radnicima u industrijama koje su pogođene lokalnim karantinima.

"Ovo je prevara na veliko, vrši se na industrijskoj skali", rekao je doušnik. "To ide sistematski. Ako vlada daje novac, ti kriminalci ga uzimaju. Samo što to naravno nije vladin novac, to je naš novac i vraćaćemo ga generacijama".

Doušnik je ispričao da njegov dan počinje u 8.00 ujutro.

"Kad uključim kompjuter stiže poplava novih mejlova, sve novi slučajevi. Svaki od njih ne tiče se stotina ili hiljada funti. Oni se tiču desetina i stotina hiljada funti". navodi on.

Doušnik je ispirčao da 80-90 odsto slučajeva prevare sporovode ljudi iz istočnoevropskih zemalja, i to iz Rumunije, Poljske, Albanije, Bugarske i Turske.

"Naše odjeljenje je uvijek imalo tim koji prati istočnoevropske prevare i balkanske kriminalce, ali ovo je drugi nivo", dodaje doušnik čiji tim istražuje slučajeve univerzalnog kredita, ukazujući da "ti kriminalci guraju Britaniju u finansijsku ruinu".

Izvor je naveo da kriminalci često koriste višestruke datume rođenje na različitim računima, ili ne znaju da kažu koju su školu pohađali kad ih pozovu na telefon.

"Jedna žena je tražila univerzalni kredit, zvala je iz velike finansijke firme a imala je mjesečno 10.000 funti neto. Mogao sam vidjeti njen porez, penziju, detalje plate na centralnom informacionom sistemu i samo joj iščitao te podatke. Ućutala se i potom upitala: 'Kako to znate?'", priča doušnik.

U drugom slučaju je jedna žena iz Rumunije, čiji je račun bio zamrznut zbog sumnjivih navoda, tvrdila da živi u stanu sa tri sobe sa troje djece u siromašnom kraju a tražila je 2.500 funti mjesečno za stanarinu.

"I njen muž je tražio kredit", naveo je izvor.

"Kad sam počeo da postavljam pitanja ona je zakukala kako joj frižider i šporet ne rade, kako treba novac unapred a ne može da priča sa stanodavcem."

Nakon dodatne provere otkriveno je da je 15 ljudi tražilo novac sa iste adrese i da je žena u stvari živjela u vili u području popularnom među profesionalnim fudbalerima.

"Kad sam joj to rekao prekinula je vezu. Kasnije sam saznao da je ona povezana sa mrežom trgovaca ljudima koji su nedavno kupili čitavu ulicu u Rumuniji", navodi istražitelj.

"Daily Mail" podsjeća da je portparol britanskog Ministarstva rada sinoć rekao da "prevare i greške sistemu pružanja olakšica ostaju veoma niske" i da se "tačno isplati 96,5 odsto" podrške. Kad su u pitanju veće prevare, na primjer kuća sa 30 ljudi registrovanih na jednu adresu, umiješaju se drugi organi i policija hapsi sve sa date adrese.

"Velika većina potraživanja univerzalnog kredita su legitimni", rekao je on.

Kako je rekao, nastavljaju daprate i istražuju prijetnje.

"Imamo postavljene sisteme koji uspješno identifikuju prevare", rekao je on.

(Blic.rs)