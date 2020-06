Dozvoljeno okupljanje do 25 ljudi u dijelovima Njujorka

NJUJORK - U dijelovima Njujorka koji su ušli u treću fazu ublažavanja vanrednih mjera zbog virusa korona biće dozvoljeno okupljanje do 25 ljudi, izjavio je guverner države NJujork Endru Kuomo.

On je podsjetio da je do sada bilo dozvoljeno okupljanje do deset ljudi.

Prema riječima Kuomoa, ublažavanje mjera je posljedica smanjenja stope porasta broja lica pozitivnih na testu za virus korona i smanjenje broja pacijenata oboljelih od kovida-19 u bolnicama.

Kuomo je pozvao lokalne vlasti da nastavljaju sa sprovođenjem mjera fizičkog distanciranja i kritikovao je prizore snimljene u gradu NJujork tokom vikenda, na kojima se vidi veliki broj ljudi ispred kafića.

"Imamo podatke u posljednjih nekoliko mjeseci koji potvrđuju da su uputstva imala smisla. Nastavite da ih pratite, a lokalnim vlastima poručujem da treba da rade svoj posao", dodao je Kuomo.