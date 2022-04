Dragi: Evropa može da smanji zavisnost od ruskih energenata

RIM - Evropa može da ograniči svoju zavisnost od ruskih energenata kroz diverzifikaciju i to u relativno kratkom vremenu, izjavio je danas italijanski premijer Mario Dragi.

"Više ne želimo da zavisimo od ruskog gasa zato što ekonomska zavisnost ne smije da postane političko potčinjavanje. Da bismo to uradili moramo da diverzifikujemo energetske izvore i pronađemo nove dobavljače", rekao je Dragi za list "Korijere dela Sera".

Dragi je rekao da Evropa finansira Rusiju tako što kupuje njenu naftu.

Na pitanje o narednoj zimi i rizicima za usporavanje industrijske proizvodnje u slučaju nestašice gasa, Dragi je rekao da Italija ima u skladištu gasa kao i da dobija novi gas od drugih snabdjevača.

"Čak iako bi se preduzele mjere, one bi bile blage", rekao je Dragi, dodavši da bi to značilo smanjenje grijanja za jedan do dva stepena i slično kada je riječ o hlađenju preko klima-uređaja.