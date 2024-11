Drama iznad Rima: Avionu se zapalio motor, kružio 11 puta (VIDEO)

RIM - Iznad Rima snimljen je avion Hainan Airlines Boeing 787-9 Dreamliner (B-1119) kojem se u toku leta zapalio motor, zbog čega je kružio 11 puta.

Video-snimak je objavljen na društvenim mrežama i vidi se kako iz jednog od dva motora letjelice izlaze dim i plamen.

"Čuli smo prasak, pogledali u nebo i vidjeli avion koji prolazi. Vidjeli smo kako plamen i dim kuljaju iz motora i plašili smo se da će se srušiti", rekli su svjedoci.

Oni kažu da im se čini da je avion izbacio gorivo u more i pokušao da prinudno sleti.

Prema preliminarnim informacijama, avion se vratio na aerodrom Leonadro da Vinči u Rimu zbog problema sa desnim motorom.

On se zadržao 50 minuta u vazduhu prije nego što je odlučio da sleti. Problem je navodno nastao kada je motor počeo da trpi određene zastoje u radu na visini od 2.000 stopa što je dovelo do odluke da pilot avion vrati nazad, prenosi Telegraf.

After 11 circular holding patterns and 50 minutes in the air, a 2018 built Hainan Airlines Boeing 787-9 Dreamliner (B-1119) retuned back to Leonardo da Vinci Rome Fiumicino Airport (FCO) few hours ago owing to issues with the Right engine. The event took place when the General… pic.twitter.com/XTjFQz72QL