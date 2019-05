Drama na Floridi: Aviona sa Kube skliznuo sa piste u rijeku

DŽEKSONVIL - Čarter avion koji je sa 143 putnika putovao od Kube do sjeverne Floride, završio je danas u rijeci na kraju piste, a poginulih i povrijeđenih u incidentu nije bilo, saopštili su lokalni zvaničnici, ne navodeći uzrok incidenta.

"Boing 737" koji je sa 136 putnika i sedam članova posade stigao u mornaričku avio-bazu Džeksonvil iz mornaričke baze Gvantanamo na Kubi, skliznuo je sa piste u rijeku Sent Džon, naveli su iz Baze.

Kancelarija šerifa u Džeksonvilu objavila je na Twitteru da je mornarička jedinica odmah pritekla u pomoć. Avion je bio u plitkoj vodi i nije bio potopljen, svi putnici su bili živi, prenosi AP i dodaje da je 21 osoba prevezenau u lokalne bolnice u dobrom stanju.

Gradonačelnik Džeksonvila Leni Kari objavio je na Twitteru da timovi rade kako bi spriječili curenje goriva iz aviona u rijeku.

#BREAKING in #Florida. TV station in #Jacksonville reporting 737 with 136 people onboard slid off runway and into the a river. @NBC10Boston https://t.co/GmJOA3HFHT