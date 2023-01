Drama na Tajlandu: Zapalio se naftni tanker, jedna osoba poginula (VIDEO)

Najmanje jedna osoba je poginula, a prema trenutnim informacijama, sedmero je nestalih nakon požara na naftnom tankeru na Tajlandu, javlja agencija Rojters.

Požar na tankeru za naftu izbio je u utorak ujutru u u tajlandskoj pokrajini Samut Songkhram.

Na snimkama s društvenih mreža vidio se gusti crni oblak dima koji suklja iz naftnog tankera “Smooth Sea 22”, stacioniranog jugozapadno od glavnog grada Bangkoka, kao i manji brodovi koji su zajedno sa snagama s obale pokušavali ugasiti vatru, javlja Rojters.

#SamutSongkhram #Thailand- At least one person killed and 16 injured in oil tanker explosion in tambon #LaemYai of #Mueang; fire said to have been brought under control according to the Marine Department (NNT) pic.twitter.com/qwryjZjvlF