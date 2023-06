Drama na igralištu u Francuskoj: Nožem ranjena djeca i roditelji (FOTO)

​Nekoliko djece izbodeno je u napadu na igralištu na jugoistoku Francuske, javljaju svjetski mediji.

Napad se dogodio jutros oko 9.45 sati, a prema prvim informacijama, povrede je zadobilo četvoro djece i dvoje odraslih.

Tri osobe su u kritičnom stanju.

Prema prvim informacijama, policija je privela muškarca za kojeg se vjeruje da je migrant. Kod njega je pronađena sirijska lična karta.

Francuski ministar unutrašnjih poslova Žerald Darmanin oglasio se na Twitteru povodom ovog događaja.

"Nekoliko ljudi, uključujući djecu, povrijeđeno je u napadu muškarca sa nožem na trgu u Ansiju. Muškarac je uhapšen zahvaljujući brzoj intervenciji policije", napisao je on.

Regionalni poslanik Antoan Armand opisao je napad kao "gnusan" i rekao da vlasti istražuju.

Francuska premijerka Elizabet Bor krenula je na lice mjesta.

