Drama na nebu: Avion sa 247 putnika prinudno sletio zbog dojave o bombi

Avion indijske aviokompanije "Vistara Airlines" sa 247 putnika prinudno je sletio u turski grad Erzurum na istoku zemlje nakon anonimne dojave o bombi, javlja turska državna televizija TRT Haber.

Vlasti su evakuisale avion i započele potragu za eksplozivom, navodi se u saopštenju.

"Let UK27 iz Mumbaja za Frankfurt (BOM-FRA) je preusmjeren u Tursku (aerodrom Erzurum) iz bezbjednosnih razloga i bezbjedno je sletio u 19:05", napisala je "Vistara Airlines" na mreži Iks.

"Vazdušni prostor Erzuruma je zatvoren za letove", rekao je guverner Erzuruma Musrafa Ciftci za državnu novinsku agenciju Anadolu, dodajući da stručnjaci za uklanjanje eksploziva pretražuju avion, prenosi B92.

#DiversionUpdate: Flight UK27 from Mumbai to Frankfurt (BOM-FRA) has been diverted to Turkey (Erzurum airport) due to security reasons and has landed safely at 1905 hours. Please stay tuned for further updates.