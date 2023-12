Drama u Americi: Zabio se u Bajdenovu kolonu, potegnuto oružje (VIDEO)

Agenti Tajne službe koji štite predsjednika SAD Džoa Bajdena potegli su oružje na vozača automobila koji se zakucao u džip iz njegove pratnje.

Incident se dogodio u nedjelju oko 20 časova po lokalnom vremenu kada su Bajden i njegova supruga izlazili iz predizbornog štaba u Vilmingtonu u Delaveru.

Bajden je zastao i iznenađeno pogledao u pravcu sudara. On i prva dama nisu povrijeđeni u incidentu.

Kako su američki mediji javili, automobil koji je udario u džip iz predsjedničke kolone ima tablice Delavera. Incident se dogodio na raskrsnici.

Vozilo je, kako prenose svjetski mediji, pokušalo da nastavi ka zatvorenoj raskrsnici prije nego što je osoblje Tajne službe sa izvučenim oružjem krenulo u akciju i opkolilo vozača, dajući mu uputstva da podigne ruke.

Na snimku koji kruži mrežama čuje se kako mu naređuju da otvori vrata vozila. Nije poznato da li ih je poslušao.

Ime vozača nije objavljeno.

Iz Bijele kuće se nisu još oglasili ovim povodom, prenosi "Telegraf".

Mediji prenose da su Džo Bajden i prva dama bezbjedno smješteni u vozilo i odvedeni.

A car collided with part of Biden’s parked motorcade tonight in Wilmington — it just rammed into an SUV that had closed down a street while Biden attended a campaign event. The circumstances weren’t clear; Biden and the First Lady loaded into their vehicle and left. pic.twitter.com/M3kvbNGfCl