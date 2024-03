Drama u Baltimoru: Most se srušio u rijeku, ronioci tragaju za nestalima (VIDEO)

BALTIMOR - Most Ki u Baltimoru, u američkoj državi Merilend, djelimično se srušio kada je u njega udario teretni brod i moguće je da su radnici u rijeci, saopštila je policija.

Za sada nema izvještaja o žrtvama.

Vatrogasna brigada Baltimora potvrdila je za CBS News da su oko 1.30 ujutro počele stizati prijave da je plovilo udarilo u stub mosta.

Nije bilo jasno koliko je vozila bilo na mostu, ali je na njemu "sigurno bila jedna velika kamionska prikolica".

"Najmanje je sedam ljudi je u rijeci, a ronilački i spasilački tim je stigao na lice mjesta kako bi locirao osobe", dodali su.

Izvršni direktor okruga Baltimor Johnny Olszewski Jr. oglasio se na društvenim mrežama: "Spašavanje je u toku. Molite se za pogođene."

Na video-snimcima na društvenim mrežama prikazan je trenutak kada se u vodu srušio veliki dio mosta.

"Sve trake su zatvorene u oba smjera zbog incidenta na mostu. Saobraćaj se odvija obilaznim putem", objavila je uprava Merilenda na mreži "X".

Mediji prenose da su na mostu bili automobili, koji su nakon urušavanja mosta završili u rijeci.

Svjedok s mjesta događaja objavio je fotografije posljedica urušavanja mosta.

"Više vatrogasnih i policijskih brodova je na putu prema mostu", javio na X.

A container ship has struck the Key Bridge in Baltimore. Part of the bridge has collapsed. Multiple fire and police boats are on the way. pic.twitter.com/D6o04271k7