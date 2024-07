Drama u Camp Davidu: Porodica preklinjala Bajdena

Porodica Džoa Bajdena, predsjednika SAD, u nedjelju mu je pružila podršku za ostanak u predsjedničkoj utrci, a zatim su nasamo raspravljali o tome treba li otpustiti njegove glavne saradnike nakon kriminalno lošeg sučeljavanja koji je naštetio kompletnoj kampanji, prenosi CNN.

Prva dama Džil Bajden, sin Hanter i unuci okupili su se u Camp Davidu na ranije dogovorenom okupljanju gdje su preklinjali trenutnog predsjednika da se nastavi boriti za drugi mandat na čelu zemlje.

Frustrirani timom koji je Bajdena pripremao za sučeljavanje s Donaldom Trampom, raspravljali su o tome je li neki od glavnih savjetnika zaslužio otkaz i trebaju li napraviti neke promjene u timu.

Međutim, Bajden je poznat po tome što je odan i zaštitnički nastrojen prema svojim bliskim saradnicima te ne voli otpuštati pomoćnike. Divljenje i podrška koju je iskazala predsjednikova porodica popraćeni su javnim hvalospjevima prve dame. Porodično okupljanje dogodilo se u trenutku kad se Bajden suočava s lavinom poziva da odustane od daljnje borbe.

Raspravljalo se o tome na koji način članovi Bajdenovog tima mogu pomoći predsjedniku te nije bilo govora o ponovnom razmatranju kandidature, tvrde savjetnici. Bajden revno prikuplja podatke, dokaze i ankete, ali čega rezultate većeg uzorka i istraživanja koji će pristići ove sedmice.

Cijeli se tim priprema za lošije rezultate i pad podrške, no za to ne krive Bajdenovu izvedbu na sučeljavanju nego žestoke medijske napise koji se bave njegovim pogreškama. Šok nakon sučeljavanja još je uvijek prisutan, ali predsjednikova porodica saglasna je oko toga da se ne bi trebao povući iz utrke.

Stajalište porodice ipak bi se moglo promijeniti ako Bajden u narednim danima nastavi silaznom putanjom. Mišljenje porodice o daljnjim koracima kampanje i određivanju njegove političke budućnosti, predsjedniku je važnije nego mišljenja stručnih suradnika i savjetnika čiji je rad pod povećalom nakon neuspjeha.

Stranački insajderi otvoreno postavljaju pitanje kako su i zašto dopustili Bajdenu da izađe na sučeljavanje s Donaldom Trampom ako za to nije bio spreman. Prije tog događaja, savjetnici su s predsjednikom proveli cijelu sedmicu u Camp Davidu pripremajući ga za borbu s Trampom, no čini se kako to nije bilo dovoljno.

Bijes prema nekim od ključnih suradnika počeo se širiti u javnost. Džon Morgan, advokat s Floride i jedan od najistaknutijih donatora Demokratske stranke, problematičnima je izdvojio višu savjetnicu Anitu Dan i njenog supruga Boba Bauera koji je Bajdenov lični advokat.

“Bajdena je predugo zavaravala vrijednost Anite Dan i njezinog supruga. Moraju otići... DANAS, napisao je Morgan na X-u, a bijela kuća odbila je komentarisati objavu, prenosi Jutarnji.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.