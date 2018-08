Drama u Đenovi još traje: Čujemo plač preživjelih ispod ruševina

Spasioci su proveli cijelu noć tragajući za ljudima koji su ostali zarobljeni ispod ruševina nakon što se juče u Đenovi urušio most visok preko sto metara.

Prema najnovijim podacima poginulo je 35 osoba, još 16 ih je povrijeđeno, od kojih su neki u kritičnom stanju. Još 12 osoba se smatra nestalima i potraga za njima i dalje traje. U potrazi učestvuje na stotine vatrogasaca iz cijele Italije. Iz policije kažu kako mogu čuti plač preživjelih pod ruševinama.

Spasioci kažu da ne gube nadu i da neće odusati sve dok ne spase svaku žrtvu. Više od 400 ljudi je evakuisano iz okolnih kuća zbog straha od novih urušavanja. Most u Đenovi urušio se juče oko 11.30 po lokalnom vremenu, nakon čega je akcija spašavanja ljudi zarobljenih pod ruševinama trajala cijeli dan i nastavila se tokom noći.

Vijadukt visok sto metara pao je na željezničke šine, nekoliko zgrada i rijeku. Italijanski ministar unutrašnjih poslova Matteo Salvini obećao je da će se obračunati sa svima odgovornima za ovu veliku tragediju.

“Prešao sam ovaj most stotinu puta. Sada, kao građanin Italije, napraviću sve kako bih saznao imena i prezimena svih odgovornih za ovu tragediju, jer je potpuno nedopustivo da se u 2018. godini u Italiji umire na ovakav način”, zaprijetio je Salvini.

Most se urušio dok je padala obilna kiša praćena jakom olujom, a navodno je munja udarila u most prije urušavanja. Ipak, istražioci ne vjeruju da je to uzrok urušavanja.

Neki svjedoci su ispričali da su prethodno čuli jaku grmljavinu, te eksploziju, piše Index.

Među 35 mrtvih je i jedno dijete, a radi se o djevojčici. Desetine ljudi su teško povrijeđeni. U trenutku urušavanja na mostu je bilo između 30 i 35 vozila.

Pravi razlog urušavanja još nije poznat, ali postoji nekoliko teorija o tome šta je dovelo do ove tragedije.

Vijadukt Morandi pušten je u promet 4. septembra 1967., nakon četiri godine gradnje. Nazvan je po projektantu, inženjeru Riccardu Morandiju, dug je 1.182 metra te je niz godina meta kritika zbog svoje problematične konstrukcije, pišu talijanske novine Corriere della Sera koje dodaju da se možda upravo zbog toga i urušio.

Most koji prolazi iznad trgovačkih centara, tvornica, stambenih zgrada, željezničke pruge Genova - Milan i rijeke Polcevera, te je dio autoceste A10, bio je tema rasprava inženjera zbog velikih troškova održavanja koji su u jednom trenutku trebali prestići same troškove izgradnje, zbog čega su neki čak zahtijevali da se on sruši i sagradi novi.

Reuters piše kako je most obnovljen prije dvije godine, a direktor autoputeva istaknuo je da su u vrijeme kolapsa trajali radovi učvršćivanja njegovih temelja te da je vijadukt bio pod stalnim nadzorom.

Stručnjaci napominju da bi, uz lošu konstrukciju, dodatni problem mogao biti i u činjenici da se radi o mostu preko kojeg dnevno prolaze desetine hiljada vozila, što dovodi do dodatne degradacije konstrukcije.

Istraga je u toku, kao i akcija spašavanja.

