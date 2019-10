Drama u Nju Orleansu: Srušio se hotel, dvije osobe poginule

NJU ORLEANS - Najmanje dvije osobe su poginule, a jedna se vodi kao nestala kada se srušio dio hotela u izgradnji u Nju Orleansu, u američkoj saveznoj državi Luizijani.

Više od 20 osoba je povrijeđeno. Kako prenosi AP, veći dio hotela "Hard Rok" iznenada se srušio.

Viši spratovi počeli su da se urušavaju, da bi se potom jedan deo zgrade potpuno srušio.

Obližnje zgrade su evakuisane iz predostrožnosti, navela je agencija.

BREAKING: 1 person is dead and several are unaccounted for following the collapse at the construction site of the Hard Rock Hotel in New Orleans, according to @LouisianaGov pic.twitter.com/2z4UUJliBk